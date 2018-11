Ascoli, Pulcinelli: "Bravi tutti. Vivarini vero numero uno"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso le proprie pagine social il presidente dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha commentato il pareggio 1-1 ottenuto dalla formazione di Vincenzo Vivarini in casa del Pescara: "Sento che siamo tutti allineati. Determinazione, pensiero positivo e convinzione del vincente, non vinci sempre ma se non ci credi e non ci provi come potrà accadere? Bravi tutti, ma un grande applauso va fatto al mister Vivarini che è davvero il numero uno, in tutti i sensi. Stiamo vicini ai nostri ragazzi e come ieri facciamogli sentire il nostro affetto ed il nostro tifo. Ieri sembrava davvero di giocare in casa".