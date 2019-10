Ascoli, Pulcinelli carica: "Mai immaginato di aver un gruppo così forte"

Attraverso il suo profilo Instagram, il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli, ha caricato l'ambiente in vista della sfidacontro l'Entella, e dopo un incontro con i tifosi: "Mai immaginato di avere un gruppo così forte !. Ancora non ci siamo amalgamati e coesi al punto giusto !. Venerdì servirà una prestazione convinta , maschia , determinata , consapevoli dell importanza della maglia che indosseremo !. Soprattutto servirà la voglia di vincere di fare di più di un avversario molto forte e che prende pochi goal !. #ASCENT # tutti insieme vicino ai ns grandi ragazzi e al super mister Zanetti !. #insiemesivince!. Serve anima , cuore passione .......nel tunnel d accesso inizia la vittoria ....quello che credi realizzi !. 💪🖤⚽️🖤⚽️🖤💪🙏🙏🙏✈️✈️👏👏👏👏🤞🤞🤞🤞🤞🤞💪💪💪💪💪💪 non pensiamo alla classifica....ma una gara alla volta !. Grazie ragazzi x l incontro di ieri sera !", queste le sue parole.