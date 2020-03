Ascoli, Pulcinelli: "I nostri valori si fanno sentire più forti in questo delicato periodo"

Una nota di patron Massimo Pulcinelli è quella che appare sui canali ufficiali del suo Ascoli.

Un messaggio di speranza in questo delicato momento: "Cari sostenitori dell’Ascoli Calcio,

la nostra gloriosa Società è fondata su valori che da sempre sono alla base del calcio: S come Salute, R come Rispetto, P come Passione e Professionalità.

Tra le nostre priorità quella di prenderci cura dei nostri atleti, dei collaboratori, dei partner e dei tifosi.

Questi valori si fanno sentire ancora più forti in un momento tanto delicato, che vede tutti noi impegnati ad affrontare la difficile sfida del coronavirus (COVID-19), dichiarata pandemia mercoledì scorso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il nostro pensiero va alle persone che sono state colpite da questo evento terribile e ringraziamo il nostro Sindaco, gli operatori sanitari, le comunità locali e i governi di tutto il mondo che lavorano in prima linea per contenere questo coronavirus.

Speriamo di vedervi presto 'in campo', per tornare a sognare e tifare tutti insieme per i nostri calciatori.

Massimo Pulcinelli".