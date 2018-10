Ascoli, Pulcinelli: "I porta sfiga possono tifare un'altra squadra"

© foto di Federico Gaetano

Ascoli a metà classifica, e i tifosi non sembrano entusiasti del tecnico Vincenzo Vivarini. Al Corriere Adriatico il patron bianconero Massimo Pulcinelli difende a spada tratta il proprio tecnico: "I negativi, i critici cronici, i porta sfiga, quelli mai contenti possono tifare un'altra squadra, tifare Ascoli quando non si perde o si vince è troppo facile. Portiamo in questa splendida città, dove il calcio rappresenta la storia del calcio italiano, una mentalità vincente e positiva".