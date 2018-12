© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso i propri canali social il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha commentato il ko di Palermo di ieri sera: "Siamo tutti in grado di affrontare le emozioni positive legate ad una vittoria, più complicato è accettare le emozioni negative legate alla sconfitta. Quando qualcosa non va per il verso giusto alcuni iniziano ad insultare. La scelta di una risposta più o meno costruttiva ad una situazione di sconfitta è dettata dalle nostre esperienze e dalla visione che abbiamo di noi stessi e degli altri. Bisogna quindi imparare a motivare per essere vincenti nella sconfitta. Guardiamo avanti, pensiamo al Crotone, il resto è già storia. F.A.C., Forza Ascoli Carica!".