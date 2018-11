Ascoli, Rosseti: "Gruppo sano e piazza importante. Spero di restare"

L’attaccante dell’Ascoli Lorenzo Rosseti ha parlato dei suoi guai fisici ormai alle spalle e dell’assist decisivo per Ardemagni nel derby col Pescara: “Appena entrato in campo mi è arrivata subito palla, ho puntato la porta, ho visto il movimento di Matteo e l'ho servito. Sono azioni che ti danno una grande forza e convinzione per tutta la partita. - spiega Rosseti in conferenza stampa come riporta il sito dei bianconeri – All’ultimo abbiamo avuto anche l’occasione per vincere con Ninkovic, uno che in allenamento non sbaglia mai in questi casi, ma alla fine il pareggio credo che sia stato più giusto anche se in 11 contro 11 le cose potevano cambiare. Per ora non parliamo di obiettivi, meglio attendere marzo-aprile prima di tirare le somme. Mercato? Mi trovo molto bene qui, il gruppo è sano e la piazza è importante. Spero di restare e mi concentro sul campo per dare il mio contributo alla squadra”.