© foto di Andrea Rosito

Gianluca Scamacca è l’eroe della giornata con due gol che ribaltano il Cosenza nel finale. Ai microfoni di DAZN, Scamacca risponde alle critiche delle ultime settimane: “Le critiche sono state tante, ma noi siamo un gruppo unito e sappiamo quanto valiamo quindi sapevamo che sarebbe arrivata questa vittoria a riscattare le ultime uscite. Oggi abbiamo dimostrato che non molliamo mai, fino all’ultimo centimetro fino all’ultimo secondo della partita”.

Metamorfosi nell’intervallo? “E’ cambiato che quando entrano giocatori freschi le partite si spaccano e noi siamo stati bravi a portare a casa la vittoria. Segniamo tanto nel finale? Ci piace il brivido! No, scherzi a parte, vuol dire tanto e se lo merita il mister che ci fa lavorare bene. Io dico che conta il risultato alla fine, noi dobbiamo buttarla dentro e oggi siamo stati bravi in questo. Dedico i gol a mia mamma. Sarà dura confermarci, ma pensiamo già alla prossima che è complicata”.