Ascoli-Spezia, le formazioni titolari: attacco invariato per i due mister

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Al via la 5^ giornata del campionato di Serie B, con Ascoli e Spezia che si daranno battaglia al “Del Duca”: fischio di inizio ore 21:00.

Con Leali ancora tra i pali, mister Zanetti opta per lo slittamento di Padoin a centrocampo, per dare maggiore sostanza alla squadra, mentre non varia di fatto il fronte offensivo, esattamente come Italiano, che il tridente visto nel turno scorso, con Gyasi al centro dell'attacco, assistito sugli esterni da F. Ricci e Delano. Prima da titolare per Marchizza.

Le formazioni ufficiali:

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, D’Elia; Gerbo, Piccinocchi, Padoin; Ninkovic; Da Cruz, Ardemagni.

Spezia (4-3-3): Kaprikas; Vignali, Terzi, Marchizza, Ramos; Maggiore, M. Ricci, Mora; F. Ricci, Gyasi, Delano.