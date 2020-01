© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfumato l’arrivo di Luca Mora, che resterà allo Spezia, l’Ascoli si guarda attorno per trovare un calciatore con caratteristiche simili per il centrocampo di Stellone, che sarà annunciato nella giornata odierna. Secondo il Corriere Adriatico sono tre i nomi sul taccuino di Tesoro: Filip Jagiello del Genoa, Jacopo Dezi dell’Empoli (di proprietà del Parma) e Marco Carraro del Perugia (di proprietà dell’Atalanta). Tra questi nomi dovrebbe uscire il rinforzo per il centrocampo bianconero.