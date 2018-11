Ascoli, Troiano: "Sabato vogliamo festeggiare sotto la curva i 120 anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Ascoli Michele Troiano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Padova, che ha cambiato guida tecnica affidandosi a Foscarini, analizzando anche il momento della squadra bianconera: “Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che contro il Padova sarà una gara facile, avranno voglia di rivalsa, dobbiamo mettere in campo attenzione e concentrazione perché si tratta di una partita importante perché potrebbe stabilizzarci nella parte sinistra della classifica. Non dobbiamo fare l'errore di sentirci con la pancia piena dopo le due vittorie sulle corazzate Verona e Benevento, paradossalmente giocare queste due gare ravvicinate ci ha permesso di non disperdere la rabbia agonistica che avevamo. Padova? Sarà anche la gara dei festeggiamenti per i 120 anni del club, ci sarà una grande coreografia e speriamo di festeggiare tutti assieme sotto la curva. - continua Troiano come riporta il sito del club – Qui si è creato un ambiente positivo, c'è grande entusiasmo e dobbiamo alimentarlo ulteriormente con le prestazioni e i risultati. Giocare in un ambiente così ti aiuta molto perché anche quando non ce la fai più la piazza ti spinge e il compagno ti dà una mano”.