Ascoli, tutti pazzi di Santini. Ma c'è un'incognita

Senza dubbio Claudio Santini è uno dei giocatori più seguiti del marcato. L'attaccante classe '93, ancora due anni di contratto con l'Ascoli, nella seconda parte della scorsa stagione si è messo in mostra con la Robur Siena. Proprio i toscani vorrebbero riportarlo in bianconero ma, come raccolto da TuttoC.com, la concorrenza è agguerrita. Santini è infatti seguito anche da Alessandria e Viterbese.

Il giocatore si prenderà qualche giorno per decidere ma non è detto che cambi casacca entro sabato, giorno di chiusura del mercato di Serie C. In caso di ripescaggi in B infatti i club interessati potrebbero vedersi riconoscere una proroga per puntellare la squadra. E a quel punto Santini potrebbe valutare anche altre offerte.