Ascoli, verso l'ultima di campionato: Addae torna in gruppo

Arriva una buona notizia per l'Ascoli in vista dello scontro salvezza dell'ultima giornata contro il Brescia. Quest'oggi è infatti tornato in gruppo Bright Addae, centrocampista ghanese e perno della mediana di Cosmi. Varela, invece, ha svolto solo una parte di lavoro coi compagni, mentre sessione personalizzata per Favilli e Martinho.