Ascoli, Vivarini: "Dimostrato d'essere all'altezza del Cittadella"

Dopo il pareggio di Cittadella, il tecnico dell'Ascoli Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa: "Sono molto contento, abbiamo dimostrato d'essere all'altezza del Cittadella, abbiamo disputato una gara di aggressività e lotta su ogni pallone tenendo testa all'avversario. Non mi aspettavo che avremmo avuto tutte le occasioni da gol di oggi perché il Cittadella finora aveva subito pochissimo. Oggi abbiamo da recriminare. Gli arbitri? Non ne voglio parlare, dico solo che spero di non pagare colpe non nostre. Oggi ci hanno fischiato il primo rigore a favore, meno male. I ragazzi tengono molto a questi colori e oggi siamo andati oltre quello che si poteva fare. Parlati per Addae? Volevamo vincere e serviva un calciatore di più qualità davanti; Parlati meritava questa presenza, ha fatto due o tre giocate delle sue. Beretta? Nel primo tempo poteva servire meglio Ardemagni, ma oggi è stato vivo ed era questo quello che mi interessava".