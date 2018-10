Ascoli, Vivarini: "Dobbiamo mettere alle corde il Carpi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Ascoli Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Carpi di un grande ex come Fabrizio Castori: “Saranno necessari grande concentrazione, spirito di squadra e determinazione, in campo dovremo mettere tanta rabbia e non concedere nulla a una squadra fisica come il Carpi. Gli emiliani fanno della lotta e dell'aggressività la loro arma principale, giocano in maniera ordinata con pochi fronzoli e molta sostanza. Dovremo metterli alle corde muovendosi bene in fase offensiva per creargli problemi. Durante la sosta abbiamo lavorato come necessario, dobbiamo fare un girone di ritorno strepitoso e straordinario, dobbiamo mantenere una classifica importante come si addice a una piazza come Ascoli, ci mancano dei punti e questo dovrà farci mettere in campo tanta rabbia per ottenere la vittoria. - continua Vivarini come si legge sul sito del club bianconero – Ganz si sta muovendo come preferisco, si è rinvigorito assieme a Rosseti, Beretta ha ancora qualche problema alla schiena, ma dovrebbe essere a disposizione. Portiere? Stiamo lavorando tanto su Lanni, ha bisogno di ritrovare quell'equilibrio e quell'aspetto fisico giusti per poter fare le prestazioni di alto livello come è abituato a fare; sta andando molto molto bene. Nel frattempo c’è Perucchini che sta giocando bene”.