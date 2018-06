Avellino, ag. Castaldo: “Presto un faccia a faccia per sbloccare la situazione”

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Tuttoavellino.it Ernesto de Notaris, agente del centravanti Luigi Castaldo, ha parlato del futuro del suo assistito dopo le parole del presidente biancoverde Taccone che annunciava di aver proposto al calciatore un triennale. “Ho tra le mani offerte dalla Lega Pro e anche dalla Serie B, ma ho congelato tutto in attesa che il mio assistito possa prendere una decisione. Ci sarà un confronto con Taccone al rientro dalle vacanze di Castaldo in modo che possano parlarsi e trovare un accordo. Gigi vorrebbe restare ad Avellino, ma l'offerta presentata era al ribasso e io devo fare il mio lavoro. - continua de Notaris - È giusto che l'ultima parola spetti a loro e per questo reputo che solo un incontro di persona possa chiarire tutti i dubbi e colmare le distanze".