Avellino, ag. Lasik: "È al lavoro per tornare in campo al più presto"

© foto di Federico Gaetano

Federico Andrenacci, procuratore di Richard Lasik, ha parlato ai microfoni di Otto Channel del suo assistito: "Richard sta lavorando per tornare in campo, il morale resta alto anche se i mesi corrono e c'è ancora qualche problemino da risolvere. Vuole tornare al più presto per garantirsi un futuro per sè e per la squadra". Poi sul pari di Ascoli: "L'Avellino poteva portarla a casa, ci credevo, peccato per la disattenzione su rimessa laterale. Sull'1-1 poi nella ripresa scatta la paura e la prudenza. Mister Foscarini ha anche poche soluzioni in panchina visti i tanti infortuni, tra cui quello di Richard. E' comunque un pari d'oro".