Avellino, Castaldo: "Se la società vuole, posso continuare"

Luigi Castaldo, attaccante dell'Avellino protagonista con la sua rete nella gara con lo Spezia, ha parlato in zona mista: "Sono contento per il gol ma di più per la prestazione di squadra e la vittoria fondamentale. Lo Spezia non aveva più nulla da chiedere ma la voleva comunque vincere e siamo stati bravi. Anche i giovani oggi hanno dimostrato attaccamento e personalità, sapevamo che non era facile ma siamo stati pazienti ad aspettare il gol, queste partite puoi anche perderle. Abbiamo sofferto nel finale ma la vittoria è meritata. Ho visto un pubblico da Serie A, l'ho detto tante volte, hanno fatto la differenza e sono stati fondamentali. Ma non abbiamo fatto ancora niente, c'è un'altra battaglia da vincere e ci seguiranno anche a Terni in tanti, abbiamo bisogno di loro. Ora ci godiamo questa vittoria, domani daremo un occhio ai risultati sperando in qualche bella notizia e poi penseremo all'ultima finale. 60 gol in B? Se la società vorrà posso ancora continuare, ora pensiamo a mantenere la categoria che è importante per tutti e poi vedremo".