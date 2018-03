Avellino, condannato per frode sportiva l'ex capitano Millesi

© foto di Federico De Luca

Condanna a un anno di reclusione, con pena sospesa, per Francesco Millesi. Condanne più pesanti per Luca Pini e il pentito Antonio Accurso. Si chiude così, come riportato da Il Mattino, il primo grado, celebrato col rito abbreviato, del giudizio nei confronti dei due ex calciatori dell'Avellino, condannati per frode sportiva, ma con pene soft, senza aggravante del concorso esterno, e con qualche spiraglio per l'assoluzione in secondo grado. Risarcimento in arrivo per la società irpina, costituitasi parte civile nei confronti del solo Pini, condannato al momento a una provvisionale da 10 mila euro: il danno complessivo sarà invecede da determinare e liquidare in separata sede.