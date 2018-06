Avellino, conferme sull'interesse per Gori della Fiorentina

© foto di Giacomo Morini

Gabriele Gori, attaccante classe '99 della Fiorentina, rappresenta uno dei primi obiettivi dell'Avellino per potenziare il reparto offensivo della prossima stagione. La redazione di Sportitalia ha contattato il ds irpini Enzo De Vito, che ha confermato l'interesse per il giovane calciatore ma al momento la trattativa non è stata avviata.