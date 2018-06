Avellino, contatto con l'agente di Minesso. C'è anche il Piacenza

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Arrivano attraverso le colonne del quotidiano Il Mattino le ultime notizie legate al mercato dell'Avellino. Il club irpino ha avuto un colloquio con l'agente Patrick Bastianelli per parlare di Mattia Minesso, trequartista che quest'anno ha messo a segno 8 reti in serie C con la maglia del Bassano, squadra da cui si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno. Su di lui si registra pure l'interessamento del Piacenza.