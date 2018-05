Avellino, D'Angelo: "Aspetto di rigiocare il derby con la Salernitana"

Fonte: TuttoSalernitana.com

© foto di Federico Gaetano

Grande festa ieri al "Libero Liberati" dopo il triplice fischio di Ternana-Avellino. Vincendo per 2-1 contro l'undici umbro - già retrocesso in Serie C - i biancoverdi hanno centrato l'obiettivo salvezza. Decisivi i gol degli attaccanti Ardemagni e Castaldo ma anche l'apporto del capitano di origini salernitane Angelo D'Angelo. Quest'ultimo, ai microfoni di Otto Channel ha espresso tutta la sua gioia per l'obiettivo raggiunto tornando anche però sul derby dell'Arechi a cui non prese parte: "I tifosi mi conoscono, posso mettere anche la tuta dell'Avellino e camminare sul corso di Salerno, non ho paura di nessuno. Fu detto che non sono stato all'Arechi per paura, ero a Bologna con mio padre in ospedale ma va bene così. In quelle settimane mi sono messo contro due province, quella di Salerno e quella di Avellino. Mi sono giocato tutto, ora ho le mani in tasca perché ho vinto e ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo rigiocare i quattro derby e regalare il sorriso ai tifosi dopo quanto accaduto quest'anno, lo dobbiamo a tutti gli irpini".

Poi un pensiero ai derby del prossimo anno su Instagram dove il centrocampista ha pubblicato una foto che lo ritrae con Castaldo accompagnata dalla didascalia: "Tanto già lo so che l'anno prossimo due derby giocherò".