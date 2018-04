Avellino, Foscarini: "Complimenti ai ragazzi, volevamo girare pagina"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Successo importante per l'Avellino. Dopo la sfida contro il Perugia, il tecnico biancoverde Claudio Foscarini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Questi complimenti vanno girati ai ragazzi che, in questi tre giorni, sono stati disponibili al lavoro e hanno capito che si doveva girare pagina. Siamo stati in sintonia fin da subito nel voler girare pagina e fare una prestazione vigorosa".

Castaldo?

"Ho avuto il dubbio per qualche giorno, nel senso che c'era anche il discorso di Ardemagni perchè farlo giocare sarebbe stato positivo per quanto accaduto in settimana. Credo che se magari sbagliava un pallone sarebbe stato fischiato".

De Risio e Di Tacchio?

"Avevo paura che in mezzo al campo soffrissero l'inferiorità numerica con il centrocampo del Perugia. Ho chiesto di giocare con pochi tocchi e fare filtro perchè se passavano quei palloni per Cerri e Di Carmine diventava difficile. Si sono ben comportati facendo filtro e giocando con intelligenza".

Questa squadra è più forte della classifica?

"Quando la società mi ha chiesto di venire qui conoscevo la rosa dell'Avellino e ho accettato che salvare una squadra non è mai facile. Guardando la rosa e conoscendo i giocatori era impensabile la classifica. Forse per Foscarini il difficile diventa adesso".