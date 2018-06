Avellino, fumata nera per il rinnovo di Castaldo

© foto di Federico Gaetano

L'Avellino ha iniziato a parlare con l'attaccante Luigi Castaldo e il suo procuratore Ernesto de Notaris il prolungamento del contratto in scadenza nel 2019. Il calciatore ha infatti fatto sapere di non voler andare a scadenza fra un anno e per questo vorrebbe legarsi agli irpini almeno fino al 2020 nonostante le richieste dalla Serie C non manchino (Casertana, Ternana, Catanzaro e Potenza). Il primo incontro, andato in scena oggi, ha prodotto però una fumata nera anche se le parti nei prossimi giorni si incontreranno nuovamente vista la volontà di Castaldo di chiudere in Irpinia. Lo rivela Tuttoavellino.it.