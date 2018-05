Avellino, i convocati per la Ternana. Out in quattro

Serie A, live dai campi - Genoa, out Spolli e Laxalt nell'ultima a Marassi

ATALANTA 17.59 - Report in casa Atalanta: in vista della sfida in programma domenica prossima a Cagliari, gli orobici hanno sostenuto anche oggi una seduta d’allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Cornelius, già rientrato...