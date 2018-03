Avellino, i tifosi contestano Novellino. Lui reagisce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ore calde in casa Avellino. Secondo quanto riportato da TuttoAvellino.it un gruppetto di tifosi biancoverdi, presenti in Tribuna Montevergine nel corso dell'allenamento pomeridiano sostenuto dall'Avellino, ha preso di mira Walter Novellino, insultandolo e chiedendo le sue dimissioni. Il tecnico di Montemarano ha reagito alle accuse avvicinandosi al settore, prima di essere spinto via da Morosini e dal suo staff.