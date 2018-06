Avellino, Marcolini: "Piazza importante, voglio fare bene"

Il neo tecnico dell'Avellino Michele Marcolini ha parlato in conferenza stampa parlando della sua nuova avventura in terra irpina: “Sono molto felice di essere qui, in una piazza storica che vuole continuare a dire la sua in Serie B. Ho grande entusiasmo e non vedo l'ora di iniziare questa avventura. La scorsa stagione all'Alessandria è stata soddisfacente anche se l'epilogo non è stato quello sperato, ma abbiamo capovolto la stagione passando da grandi difficoltà a grande entusiasmo riportando tanta gente allo stadio, spero di togliermi altre soddisfazioni qui ad Avellino. La B è un campionato lunghissimo e difficile, aperto a ribaltamenti, ma questo mi dà ulteriori stimoli. Avellino trita allenatori? L'unico che ha avuto continuità qui è stato Rastelli, esordiente come me, speriamo sia di buon auspicio. Quindi essere esordiente non è per forza negativo. Avellino è stato un trampolino di lancio per la sua carriera, speriamo di fare altrettanto bene. - continua Marcolini come riporta Tuttoavellino.it - Modulo? Non sono un estremista, mi piace cambiare modo di giocare e modulo anche se il 3-5-2 di base consente di avere il campo occupato al meglio, ma non per forza userò solo quello. Dipenderà anche dai giocatori a disposizione e io e la società abbiamo le idee chiare su come costruire la squadra per avere quel giusto mix fra giovani ed esperti che serve in Serie B. Ho comunque a disposizione lo zoccolo duro formato da giocatori di qualità”.