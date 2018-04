Avellino, Novellino verso l'addio. Foscarini o Bucaro per il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore decisiva per il futuro di Walter Novellino sulla panchina dell'Avellino. Il ko contro il Bari ha ufficialmente aperto la crisi dei Lupi, che adesso pensano all'esonero del tecnico. Secondo quanto riportato da Il Mattino i nomi caldi per la successione sono quelli di Claudio Foscarini (con il quale è fissato un incontro in queste ore, ndr) e Giovanni Bucaro.