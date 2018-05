Avellino, Pellizzer dell'Entella in pole per il dopo Migliorini

Con Marco Migliorini che potrebbe approdare al Genoa, come TMW vi ha raccontato nei giorni scorsi, per l'Avellino occorre trovare un nuovo leader della difesa. A tal proposito Il Mattino propone il nome di Michele Pellizzer, 26enne della Virtus Entella. Il giocatore è considerato in pole position rispetto a tutti gli altri giocatori, ma prima occorrerà attendere che la società liguri si giochi le ultime chance salvezza nel playout contro l'Ascoli nel match di ritorno in programma giovedì.