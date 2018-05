Avellino, piace l'attaccante Gori della Fiorentina

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto riferito da Tuttoavellino.it il club irpino avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione Gabriele Gori, attaccante classe '99 della Fiorentina, autore di 17 gol e sette assist in 27 gare del campionato Primavera e di quattro gol e un assist in cinque gare al Torneo di Viareggio. L'idea dell'Avellino è quella di puntare su Gori per sostituire il partente Raul Asencio che tornerà al Genoa per poi essere prestato altrove (Parma, Hellas e Bari le principali indiziate).