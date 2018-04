Avellino, Rizzato: "Contro il Cittadella sarà l'ultima spiaggia"

© foto di Federico De Luca

Ospite degli studi di OttoChannel Simone Rizzato, difensore dell'Avellino, ha analizzato il momento della formazione irpina in questo finale di Serie B (fonte TuttoAvellino.it): "Il pari contro il Carpi? Abbiamo avuto un atteggiamento positivo, pur avendo creato poco c’è stato un buon possesso palla. Sul campo siamo stati bene, in altre occasioni abbiamo subito tanto nei minuti iniziali e ultimamente questa cosa non sta accadendo. L’espulsione ha cambiato la gara, in quel momento può essere naturale avere un pizzico di paura e accontentarsi di un punto che comunque è positivo e muove la classifica. Mi preme ricordare che stiamo convivendo con l’emergenza infortuni: Ngawa si è fatto male, Migliorini ha avuto diversi problemi così come Pecorini, Marchizza sarà squalificato. Tocca a noi stringere i denti in questa fase così complicata, sappiamo benissimo che domani è una sorta di ultima spiaggia e non possiamo assolutamente sbagliare a prescindere dai problemi che non dipendono dalla nostra volontà”.