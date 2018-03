Avellino, Taccone a Roma per la cessione della maggioranza

© foto di Federico Gaetano

Ore frenetiche per la cessione della maggioranza dell'U.S. Avellino. Come riportato da OttoChannel, il presidente Walter Taccone è a Roma per chiudere la trattativa con la Italpol Vigilanza del gruppo Gravina, che dovrebbe acquisire tra il 70 e l'80% del pacchetto societario. Taccone resterebbe con una quota di minoranza e la carica di presidente onorario. Lo riporta Tuttoavellino.it.