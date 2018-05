Avellino, tiene banco il futuro di mister Foscarini

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

In casa Avellino tiene sempre banco la situazione relativa alla permanenza o meno di Claudio Foscarini sulla panchina. Il tecnico è in scadenza a fine stagione e la volontà della dirigenza, come riferisce Tuttoavellino.it, è quella di prolungargli il contratto, ma prima di arrivare alla firma Foscarini, che è finito nel mirino dello Spezia, vuole conoscere i programmi per il futuro e avere garanzie tecniche e organizzative.