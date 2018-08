Balata: "Finalmente si parla di calcio, parleremo del VAR in Serie B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega Nazionale Professionisti di B Mauro Balata ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo l'anticipo fra Brescia e Perugia: "Finalmente riusciamo a parlare di calcio. Abbiamo visto una bella partita, sono molto contento che siamo riusciti a far partire la competizione come era stato programmato".

La decisione del 7 settembre del CONI vi preoccupa?

"Io non ho la sfera di cristallo. Non è stata una nostra decisione. Noi abbiamo fatto un'istanza alla FIGC, la FIGC ha fatto le sue riflessioni e ha autorizzato questa richiesta. Noi avevamo già rinviato due volte i calendari, 19 società iscritte al campionato. Io penso che in tutta Europa quando un campionato è pronto a partire era giusto farlo partire".

VAR in B?

"Credo sia uno strumento molto importante. Credo che l'analisi fatta dall'AIA a fine campionato sia un'analisi corretta. Faremo di tutto per averla. Non le so dire i tempi però è una cosa di cui discuteremo una volta superato questo momento un po' critico".