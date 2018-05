Balata non esclude il rinvio dei play off: "Aperti a ogni soluzione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Lega B Mauro Balata in un'intervista a Teleuniverso ha parlato della possibilità che i play off slittino dopo la querelle fra Bari e Cittadella: “Abbiamo 48 ore per decidere cosa fare e tutte le ipotesi sono aperte e saranno vagliate. Dobbiamo consentire alle squadre di organizzarsi per i play off e speriamo che le norme possano darci una mano. Il problema nasce dal rinvio di un procedimento e la nostra è una decisione che siamo costretti a prendere a causa di qualcosa che non dipende da noi. Forse si poteva risolvere prima, ma non conosco le carte. - conclude Balata – Rinvio play off? Non posso escludere nulla”.