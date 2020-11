Balata risponde a Patuanelli: "La Serie B non è terra di nessuno. Ristori arrivino anche a noi"

La Lega Serie B prende atto delle dichiarazioni del ministro allo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli che parla di ristori economici ‘a sostegno di tutto quel mondo sportivo che sta sotto la Serie A di calcio come basket, pallavolo e Serie C di calcio’. Dichiarazioni che però dimenticano la realtà della Serie B che da tempo, con il presidente Mauro Balata insieme ai 20 club, rivendica a gran voce un sostegno economico per salvare le società del campionato oggi in grave crisi a causa delle maggiori spese sanitarie e dei mancati introiti da biglietteria e sponsor: ‘Non siamo la terra di nessuno – dice Balata – ma rappresentiamo il Campionato degli italiani, una serie di club e territori che da Pordenone a Reggio Calabria attraversano lo Stivale e che ricevono dal calcio un indotto diretto e indiretto che fa vivere e sopravvivere migliaia di famiglie. Bene dunque il pacchetto ristori ipotizzato da Patuanelli che però non deve prescindere anche dalle società della Lega Serie B’.