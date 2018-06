Bari, ag. Floro Flores: "Dal 1° luglio tornerà al Chievo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite delle pagine di TuttoBari.com Antonio Fogliamanzillo, agente dell'attaccante dei biancorossi Antonio Floro Flores, ha fatto il punto sul futuro: "Contrattualmente tornerà al Chievo in quanto era in prestito con riscatto in caso di promozione in Serie A. Purtroppo questa circostanza non si è verificata e quindi dal 1 luglio farà ritorno in Veneto. Possibilità di rimanere al Bari? Siamo a tre giorni dall'ultima partita quindi direi che è decisamente presto per sapere della prossima stagione".