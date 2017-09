Bari, ag. Micai: "Tante chiacchiere, ma nessuna offerta indecente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Tuttocalciopuglia.com l'agente Graziano Battistini ha parlato della situazione del portiere Alessandro Micai al Bari, club con cui ha rinnovato nello scorso aprile fino al 2020: “Alessandro è felice di essere a Bari. Il mercato è pieno di chiacchiere, in molti hanno chiesto informazioni sul suo conto. Sarebbe andato via solo in caso di offerte indecenti, ma simili proposte non ce ne sono arrivate. - continua Battistini – Fascia di capitano? Quella è una scelta che dipende dall'allenatore. Non tutti vogliono un portiere come capitano, è troppo lontano dall'azione di gioco".