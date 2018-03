Bari, Brienza: "Sono nato nell'epoca sbagliata. Toni e Amauri il top"

© foto di Federico Gaetano

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Franco Brienza, trequartista del Bari, che ripercorre le tappe della sua lunghissima carriera: "Ora sta tornando di moda il trequartista; invece, io sono nato nell’epoca sbagliata. Ho dovuto riciclarmi da esterno o da seconda punta, visto che tra i 9 e mezzo e i 10, eccellevano solo campioni come Roberto Baggio e Del Piero. I miei compagni più forti? Toni e Amauri nel Palermo, però ho giocato con un attaccante come Nicola Amoruso, nella Reggina: aveva numeri e qualità eccezionali. Vivo alla giornata e spero che il ginocchio sinistro ballerino mi conceda ancora un po’ di felicità. Il contratto in scadenza con il Bari? Penso solo a regalare altre gioie alla società, ai compagni e ai tifosi biancorossi. Poi, al momento opportuno, valuteremo".