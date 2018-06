Bari, contatti con l'Inter per il difensore Sgarbi

© foto di Federico Gaetano

Il Bari ha messo gli occhi sul giovane difensore Filippo Sgarbi, nell'ultima stagione in forza al Sudtirol in Serie C. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club pugliese avrebbe incontrato l'Inter, proprietario del cartellino del classe '97, per discutere della possibilità di portare il difensore in Puglia.