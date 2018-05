Bari, contestazione dei tifosi. Striscioni contro Giancaspro

E' una delle icone dell'Egitto di Hector Cuper. Che non è solo Mohamed Salah, ma pure Ahmed Elmohamady. Terzino ed esterno destro classe 1987, si giocherà domani la promozione in Premier League con il suo Aston Villa, a Wembley, contro il Fulham. "E' stata un'annata positiva -racconta...

ESCLUSIVA TMW - Elmohamady: "Sogno Premier col Villa. Egitto, non solo Salah"

Dopo il -2 comminato dal TFN al Bari si è scatenata la rabbia dei tifosi pugliesi nei confronti di Cosmo Giancaspro , presidente del club biancorosso. Rabbia che si è espressa con una serie di striscioni, tutt'altro che concilianti, nei confronti del numero uno della società, affissi allo stadio ed in altro zone limitrofe al San Nicola. "Giancaspro paga le tasse", "Società assente", "Non sei degno di questa città" sono solo alcuni dei messaggi rivolti a Giancaspro dalla tifoseria del Bari

