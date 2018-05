Bari, contusione al ginocchio per Cissé

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seduta pomeridiana per il Bari sul campo dell’antistadio “San Nicola” di Bari. La squadra, divisa in gruppi, ha svolto lavoro tecnico svolgendo partitelle a campo ridotto. Lavoro differenziato per Federico Andrada (terapie e palestra), Karamoko Cissè (terapie e palestra) per un trauma contusivo al ginocchio sinistro, Aniello Salzano (palestra e campo), Archimede Morleo (lavoro atletico sul campo) e Salvatore D’Elia (terapie e palestra).