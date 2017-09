Bari, differenziato per Sabelli e Galano. Assenti tre nazionali

Fonte: fcbari1908.com

© foto di Federico Gaetano

Allenamento mattutino per i biancorossi. Squadra in campo nell’antistadio del ‘San Nicola’ di Bari impegnata in lavoro tattico dopo aver svolto potenziamento muscolare in palestra. Lavoro differenziato per Stefano Sabelli (campo e terapie) e Cristian Galano (terapie). Assenti Migjen Basha, Giuseppe Scalera e Norbert Gyömbér, impegnati con le rispettive nazionali.