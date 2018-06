Bari, Giancaspro incontra Sogliano per la riconferma

© foto di Federico Gaetano

Finita l'avventura di Grosso, oramai solo in attesa di essere ufficializzato quale nuovo tecnico del Verona, in casa Bari si pensa a confermare il ds Sean Sogliano. Di questo parla La Gazzetta del Mezzogiorno quest'oggi rivelando di un incontro fissato fra il dirigente e il presidente Cosmo Giancaspro per programmare insieme il futuro-