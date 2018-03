Bari, Grosso: "Complimenti ai ragazzi, ora testa alla prossima gara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bari Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Brescia: "Oggi mi piace sottolineare la prova del gruppo che è stata importante. Non era facile ma siamo scesi in campo con l'atteggiamento giusto. Complimenti al gruppo perchè sono tre punti che hanno valore nel nostro percorso".

Come mai il Bari non gioca sempre così?

"Oggi siamo stati bravi a interpretare la gara bene. In un campionato così lungo dobbiamo fare i conti con gli avversari e non è facile riuscire a sviluppare quello che dobbiamo sviluppare. Oggi complimenti al gruppo ora c'è da rimettersi sotto e lavorare perchè ci aspettano due trasferte difficili".

Cosa sta mancando al Bari?

"Dobbiamo crescere perchè abbiamo tanti elementi di qualità. Tanti elementi devono conoscersi, abbiamo cambiato tanto all'inizio. Abbiamo tanta qualità ma anche tanti ragazzi giovani. Io sono convinto di avere una squadra di valore ma quando mi guardo intorno penso che anche gli altri li hanno. Noi dobbiamo guardare noi e dare continuità. Credo che una prestazione come quella di oggi deve darci fiducia".

Grande prova di gruppo?

"Oggi è stata una prova di squadra. Una prova di un gruppo che ha dimostrato di avere dei valori. Non sempre ci riusciamo perchè non è facile. Oggi sono contento che abbiano segnato i nostri tre giocatori offensivi".