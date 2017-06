Bari, Grosso: "Consapevole delle difficoltà, ma ho grande entusiasmo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo tecnico del Bari Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla piazza pugliese: “Ringrazio Sogliano per avermi concesso questa opportunità e la Juventus che mi ha permesso di crescere tantissimo e di arrivare oggi in questa città. Bari è una piazza passionale ed entusiasta e anche io sono così, è bastato pochissimo per convincermi anche perché avevo voglia di confrontarmi con il mondo dei grandi. Sono consapevole delle difficoltà che avrò davanti e della difficoltà del campionato, visto che il prossimo anno sarà una A2 per le piazze presenti, e non voglio fare promesse solo assicurare che faremo di tutto per coinvolgere i tifosi e per farci apprezzare da loro. - continua Grosso come riporta Tuttobari.com - Ho usato diversi moduli, ma più di questi mi interessa il modo di giocare e capire chi può far parte di questo progetto e trovare la migliore posizione per ognuno, per farlo rendere al massimo. Prenderemo gente che abbia voglia di riportare questa squadra dove merita, ma la rosa attuale ha già tanti ragazzi di qualità. Brienza? Lo conosco benissimo. Ha qualità tecniche e umane importanti. Viene da un infortunio pesante. Vedremo in quali condizioni tornerà. Conoscendolo è un giocatore che con la B centra poco e mi piacerebbe averlo a disposizione".