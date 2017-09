Bari, Improta: "Contro l'Empoli ci aspetta una gara difficile"

© foto di Federico Gaetano

Riccardo Improta, attaccante del Bari, prima della gara contro l'Empoli si è concesso ai microfoni di Sky Sport: "Credo che sia molto presto per parlare di scontro tra candidate alla promozione, il campionato di Serie B è complicato. Oggi ci aspetta una partita difficile, giocheremo contro una squadra che punta in alto e dovremo mettercela tutta per strappare un risultato positivo. Siamo partiti con il piede giusto, ma c'è bisogno di continuità per dimostrare il mio valore e quello collettivo. Spero di fare bene con questa maglia".