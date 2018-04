Bari, Iocolano: "Serie A? Pensiamo all'Entella, non agli obiettivi"

Le sue parole a Sky Sport

© foto di Federico Gaetano

Simone Iocolano, centrocampista del Bari, prima della partita contro la Virtus Entella è intervenuto al microfono di Sky Sport: "I pareggi? Forse qualche vittoria in più la potevamo fare, ma non sono risultati da buttare via. Può aiutare a fare morale, anziché perdere, e più utile un pareggio. La promozione diretta? Noi pensiamo all’Entella, da qui alla fine sono partite fondamentali. Non abbiamo un obiettivo particolare e sappiamo che oggi sfidiamo una squadra che ha molto da dire".