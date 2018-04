Bari, lavoro differenziato per Morleo, Brienza e Nenè

© foto di Federico Gaetano

Seduta mattutina per il Bari sul campo dello stadio 'San Nicola'. Dopo una parte atletica, il gruppo ha lavorato sulla parte tattica con esercitazioni per reparti e partitella finale a tutto campo. Lavoro differenziato per Archimede Morleo (corsa sul campo e terapie), Franco Brienza (corsa sul campo e terapie), Nenè (corsa sul campo e terapie).