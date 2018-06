Bari, lo sfogo di Basha: "Rassicurazioni dal club, poi è arrivato il -2"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanta delusione in casa Bari dopo il 2-2 contro il Cittadella. E la conferma arriva dalle parole di Migjen Basha, capitano e centrocampista dei galletti, in mixed-zone: "L'amarezza è tantissima - sono le parole raccolte da TuttoCalcioPuglia.com - soprattutto da quando è arrivato il meno due. Credo che la squadra abbia fatto un'ottima partita. Loro sono un'ottima squadra e ci hanno messo in difficoltà. La squadra è stata parecchio distratta da questa penalizzazione. Qualcuno ci diceva che era tutto a posto e poi è arrivato il meno due, l'attesa è stata snervante ed è veramente un peccato. Scusa per quello che è successo alla fine? Non bisogna chiedere scusa, il caos è dovuto alla voglia di vincere".

"La società - prosegue - ci ha detto che era tutto ok, ma ce l'aveva detto anche una settimana fa. Tradito? L'unica cosa è che il presidente ci aveva detto di essere tranquilli, se poi è arrivata una penalizzazione, vuol dire che qualcosa è andato storto. Rinnovo? Non mi ha chiamato nessuno".