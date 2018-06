Bari, puzzle biancorosso: Sogliano e Grosso in stand by

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un puzzle biancorosso". La Gazzetta del Mezzogiorno definisce così la situazione del Bari, con Sean Sogliano e Fabio Grosso in stand by. Legati alla società da un contratto, rispettivamente fino al 2020 e al 2019, ds e allenatore aspettano l'evolversi della situazione. Nel caso di Sogliano, resta più quotata l'ipotesi di una permanenza, anche perché il dirigente di Alessandria non avrebbe intenzione di mollare dopo la bruciante delusione di fine stagione. Più complicata la situazione di Grosso: il Verona, specie con l'arrivo di Tony D'Amico come ds, è in pressing. Sull'allenatore, però, pesa una clausola risolutiva da 2 milioni di euro, frutto di una strategia precisa del club di via Torrebella.